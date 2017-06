Serie A Donnarumma, 50 presenze in Serie A: è il più giovane della storia del Milan

A 17 anni, 10 mesi e 14 giorni Gigio Donnarumma ha toccato contro il Cagliari le 50 presenze in Serie A (comprese le finali di Coppa Italia e Supercoppa Italiana) con la maglia del Milan. Si tratta di un record in casa rossonera perchè alla stessa età una grande leggenda come Paolo Maldini aveva raccolto 'solo' 41 gettoni. Nella storia del campionato soltanto Gianni Rivera supera il portiere con 59 presenze divise tra Alessandria (26) e Milan (33). Lanciato da Mihajlovic a sorpresa il 25 ottobre 2015 a San Siro con il Sassuolo, Donnarumma è diventato ben presto una colonna del club di via Aldo Rossi mostrando di essere davvero un predestinato. Nel mezzo anche la convocazione e l'esordio in Nazionale.