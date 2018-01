Serie A Dinamo Mosca, Pogrebnyak licenziato: malato, era a Juve-Inter

Secondo il portale russo Sport Express, Pavel Pogrebnyak è stato licenziato per colpa di... Juventus-Inter. L'attaccante della Dinamo Mosca si era dato per malato in modo da saltare la convocazione per la gara di campionato contro l'Anzhi ma ha commesso l'errore di farsi scattare una foto mentre era allo Stadium per seguire il big match tra bianconeri e nerazzurri. Pogrebnyak, 34 anni, già ai ferri corti con la società (in passato aveva giocato una gara di esibizione con materiale Adidas nonostante lo sponsor sociale sia la Nike) e ai margini della rosa per scelta del tecnico Chochlov.