Serie A Destro, da oggetto del desiderio alle ironie social

La parabola di Mattia Destro ha dell'incredibile: in pochi anni è passato da oggetto del desiderio nel calciomercato a soggetto spesso protagonista delle irone social. L'ultima immagine che lo ritrae triste al supermercato ha fatto il giro del web. L'attaccante fu conteso nell'estate del 2012 da Roma e Inter, passando ai giallorossi per un totale di 18 milioni di euro tra prestito e obbligo di riscatto. Nel gennaio 2015 il giocatore passò al Milan, dopo che Galliani andò sotto casa nella famosa scena del citofono per convincerlo a trasferirsi. Non andò granché. Ora Destro, al Bologna, sta facendo fatica dopo gli 11 gol tra alti e bassi nella scorsa stagione, ed è stato fischiato dai tifosi contro il Napoli: è ancora a quota zero.