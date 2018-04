Serie A Derby, San Siro verso il pienone: record d'incasso in campionato per il Milan

Il derby frutta al Milan il record d'incasso in campionato. Alla vigilia del big match di San Siro, con oltre 74mila biglietti venduti, il dato parziale sfiora i 4 milioni di euro (supera i 3.815.000 euro della partita contro l'Inter del 20 novembre 2016) e i botteghini rimarranno aperti per la vendita dei biglietti del settore ospiti anche prima della partita, per cui si andrà almeno vicini al tutto esaurito. I cancelli dello stadio apriranno alle 18.45. Questo Milan-Inter sarà prodotto con 27 telecamere e trasmesso da 44 emittenti in 180 Paesi, per un bacino totale di quasi 728 milioni di persone - secondo le cifre fornite dal club rossonero - dalla Cina al Sud America. Non sono rimasti posti liberi in tribuna stampa, con oltre 600 operatori dell'informazione accreditati, fra cui 226 giornalisti, 50 fotografi e più di 300 addetti alle produzioni televisive. In tribuna d'onore sono attesi il ct Luigi Di Biagio e il team manager azzurro Gabriele Oriali, il patron di Diesel Renzo Rosso, l'ex allenatore del Milan Fatih Terim, oggi sulla panchina del Galatasaray, oltre a personaggi dello spettacolo e dello sport come i rapper Ghali e Ernia, il comico Teo Teocoli, il capitano dell'Olimpia Milano Andrea Cinciarini e il mezzofondista Stefano Mei.