Serie A Derby, che spettacolo a San Siro: ecco le coreografie

Grande omaggio della Curva Sud del Milan a Silvio Berlusconi. La coreografia degli ultras rossoneri per il derby ritrae il presidente rossonero che abbraccia i trofei di quello che è stato il club più titolato al mondo. Un telone che ricopre i tre anelli della Curva Sud e le bandierine a comporre gli anni di gestione Berlusconi: 1986-2016, infine lo striscione a bordo campo: 'Ciapa su bauscia'. Sorride e ringrazia il presidente presente in tribuna d'onore con l'amministratore delegato Adriano Galliani al suo fianco. Quello di questa sera potrebbe essere l'ultimo derby di Berlusconi da proprietario del Milan. Applausi scrosciati di tutto San Siro per omaggiare il patron rossonero. "Credo che un sogno così non torni mai più. Grazie presidente", il messaggio conclusivo della Curva Sud. Risponde la Curva nerazzurra con una coreografia che impegna tutti i tifosi del secondo anello: gilet colorati a formare la scritta 'dal 1969', lo stemma del Biscione, poi gli striscioni in milanese: "A dì la verità ase fa minga fadiga" e "I pusse'e bej'.