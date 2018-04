Derby, Antonello risponde a Fassone: "Sorpresi dal rumore mediatico"

Non si placano le polemiche per la data in cui verrà recuperato il derby di Milano rinviato dopo la scomparsa di Davide Astori e a 24 ore di distanza dalla punzecchiatura di Marco Fassone , l'amministratore delegato dei nerazzurri, Alessandro Antonello, ha risposto così attraverso il sito ufficiale dell'Inter: "Siamo sorpresi per il rumore mediatico che si è sollevato sulla data del 4 aprile visto che ci siamo semplicemente attenuti alle regole imposte all'interno della Lega. Scegliere una data diversa rispetto alle altre partite rinviate per l'evento tragico che ha coinvolto Davide Astori non c'entra con il rispetto dei tifosi, che siamo convinti risponderanno alla grande, come hanno sempre fatto".