Serie A De Sciglio non ha dubbi: "La Juve è il top, un onore essere qui"

"Voglio ripagare la fiducia della Juventus: è un onore essere qui". Prime parole in bianconero per Mattia De Sciglio, terzino destro proveniente dal Milan e già in viaggio verso gli States con il suo nuovo club. "Arrivo in una squadra top sia in Italia che in Europa, sono molto emozionato - aggiunge il terzino -. I miei obiettivi? Riuscire ad entrare all'interno del gruppo e guadagnarmi il rispetto dei compagni, perché penso sia fondamentale. Oltre al sostegno e la fiducia dei tifosi".