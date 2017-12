Serie A De Rossi, schiaffo a Lapadula in area: espulsione e rigore

Calcio di rigore ed espulsione contro la Roma decretate con l'ausilio della Var, per il fallo di De Rossi, al 69' di Genoa-Roma. Con la propria squadra in vantaggio per 1-0 (a segno El Shaarawy), De Rossi ha strattonato Lapadula in area, colpendolo poi con uno schiaffo al viso. L'arbitro Giacomelli, dopo aver visionato lo schermo a bordo campo, ha indicato il dischetto e mostrato il rosso al romanista. Il rigore è stato poi trasformato dallo stesso Lapadula. Il centrocampista nel post partita ha parlato a Roma Tv: "L'episodio mi lascia dispiaciutissimo, c'è poco da dire. Ho provato a tenerlo, a bloccarlo. Le immagini sono brutte. Con la Lazio con Parolo e Bastos ce l'eravamo dati di santa ragione e mi ero ripromesso di stare più attento. Ho trovato quello che si è buttato ed è andata così. Chiedo scusa ai compagni, al mister e ai tifosi. Ripartiremo".