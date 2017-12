Serie A De Rossi-Lapadula, c'era un precedente

Dopo lo schiaffo di De Rossi a Lapadula in Genoa-Roma che ha portato alla squalifica per due turni del centrocampista giallorosso, arriva un retroscena direttamente da Andrea Di Carlo. Secondo il nostro inviato, un anno fa tra i due c'era stato un precedente in Nazionale: entrata dura di Lapadula su De Rossi e poi diverbio negli spogliatoi perché l'attaccante non si era scusato. Domenica scorsa, il secondo episodio.