Serie A De Laurentiis "batte" Higuain: il Pipita ha perso l'arbitrato

Il Napoli esulta e risparmia, Gonzalo Higuain ha perso l'arbitrato col club azzurro. L'ex attaccante dei partenopei chiedeva 600 mila euro relativi al contratto di immagine per la stagione 2015-16 e, in parte, anche per quella precedente. Il motivo? I suoi legali spagnoli non hanno presentato nei tempi previsti (50 giorni) la scrittura privata dalla quale il giocatore pretendeva i pagamenti.