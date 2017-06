Serie A Dani Alves versione Batman: supereroe anche fuori dal campo

Dani Alves sempre più scatenato su Instagram. L'esterno brasiliano della Juventus ha postato una foto in cui compare con il volto dipinto con le sembianze di Batman, accompagnata dal messaggio ironico: "Batman, eri un uomo di colore?". In seguito il bianconero ha pubblicato un video dove mostra la trasformazione nel supereroe...Del resto in campo Dani Alves nella semifinale contro il Monaco e non solo ha dimostrato di avere grandi poteri...