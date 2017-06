Serie A Dani Alves in Brasile: "Non ho bisogno di soldi o applausi"

"La vita è dura per chi è molle, mio popolo". Così scrive Dani Alves, grande protagonista del mercato in uscita della Juventus, sul suo profilo Instagram: "Torno qui per purificare la mia felicità - aggiunge il brasiliano, immortalato seduto sul letto della sua casa natia - non ho bisogno di soldi o applausi, solo la salute, un buon letto, un materasso decente e tantissimo entusiasmo". Un post filosofico dopo una settimana in cui le polemiche l'hanno fatta da padrone. Ormai pare inevitabile l'addio ai bianconeri: nel futuro dell'esterno sembra esserci il Manchester City.