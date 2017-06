Serie A Curva Sud, la coreografia perde una "I" e Milano diventa "Mlano"

Curioso episodio prima di Milan-Juventus. La Curva Sud rossonera ha esposto un'imponente coreografia per incitare la squadra ma ha commesso un piccolo errore. Se la parte superiore ("Curva Sud") e centrale ("Ieri, oggi e domani... noi saremo sempre qua!") è impeccabile, in basso è saltata una lettera - la i - facendo diventare "Mlano" la città di Milano. Nel corso del match è stato poi esposto uno striscione per il capitano rossonero Montolivo, ora infortunato: "La sud è con te"