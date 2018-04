Serie A Curva Nord, la coreografia per i 110 anni dell'Inter

Uno striscione che corre lungo l'intera larghezza della Curva Nord rigorosamente nerazzurro con la scritta in giallo, centodieci, quanti sono gli anni dell'Inter. Al secondo anello suggestiva coreografia con le date che racchiudono la storia del club: 1908-2018. Al centro lo stemma. Così la Curva Nord ha fatto gli auguri di buon compleanno all'Inter prima della sfida contro il Napoli che ha visto anche la premiazione del grande ex Maicon (il brasiliano è entrato a far parte di Inter forever). Un lunghissimo applauso ha poi fatto seguito seguito al minuto di silenzio in ricordo di Davide Astori e Gian Marco Moratti: San Siro ha reso omaggio in questo modo alla memoria del capitano della Fiorentina e del presidente della Saras, scomparso il 26 febbraio scorso.