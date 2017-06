Serie A Crotone, Stoian fa il tifoso dalla camera d'ospedale

Stoian ha assistito all'importantissima vittoria in chiave salvezza dei suoi compagni contro l'Udinese da... una camera di ospedale. Il giocatore rumeno si trova nella struttura da inizio maggio dopo essere stato ricoverato in stato confusionale transitorio associato a stato febbrile, ma per sua fortuna la sua finistra dava proprio sul terreno di gioco dello Scida. Prima della partita, i compagni hanno fatto riscaldamento con addosso una maglia a lui dedicata.