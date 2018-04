Serie A Crotone-Sassuolo, infortunio per il guardalinee: colpa di Babacar

Al 36′ di Crotone-Sassuolo, sul risultato di 3-0 per i padroni di casa (doppietta di Trotta e gol di Simy), il guardalinee Giulio Dobos si è accasciato a terra dolorante per “colpa” di Khouma Babacar, con il quale si è scontrato durante il riscaldamento a bordo campo dell’attaccante senegalese. Il componente della terna arbitrale è rimasto a terra per circa un minuto mostrando difficoltà nel respiro, poi si è rialzato dando una pacca di “pace” allo stesso Babacar e ha ripreso il suo lavoro.