Serie A Crotone-Napoli, la sentenza di De Marco: "Manca un rigore ai calabresi"

"Il braccio va verso il pallone, è rigore. Il Var doveva intervenire". Non ha dubbi il nostro arbitro De Marco nell'analizzare l'episodio del 65' minuto, quando Mertens tocca di mano in area scatenando le proteste di tutto il Crotone e di Zenga, che va a rivedere le immagini e resta incredulo. Niente rigore invece sull'ultima azione della partita, giusto fischiare il fallo in attacco.