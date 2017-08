Serie A Crotone: la Var funziona bene, ma i riflettori...

Luci e ombre a Crotone, nel vero senso della parola. In avvio di gara il Var dimostra di funzionare perfettamente e "decide" per l'espulsione di Ceccherini (che aveva atterrato Cutrone), ma nel finale di primo tempo allo Scida si spengono i riflettori e i giocatori restano al buio per qualche minuto. Tempo utile per Montella e Nicola per dare qualche indicazione ai loro giocatori, dopo pochi minuti il gioco è ripreso.