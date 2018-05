Serie A Crotone, la salvezza vale la Champions: "RoadtoChiev"

L'ultimo post del social media manager del Crotone merita 92 minuti di applausi, per dirla alla Fantozzi. Il club calabrese, sui propri account, ha pubblicato una foto meravigliosa per presentare la prossima sfida col Chievo, scontro diretto decisivo in chiave salvezza. L'hashtag contenuto nell'immagine è #RoadtoChiev, che scimmiotta chiaramente quello della Champions, #RoadtoKiev, con il gioco di parole tra il club gialloblù e la città ucraina dove si giocherà la finale della competizione europea.