Serie A Crotone-Juve, Simy come Cristiano Ronaldo: gol in rovesciata

Il minuto è quasi lo stesso, il gol anche. Simeon Tochukwu Nwankwo, meglio conosciuto come Simy, ha fatto il Cristiano Ronaldo, proprio contro la Juve e al 19' della ripresa ha trovato il pari in rovesciata: prima di lui l'aveva provata Trotta, senza fortuna, poi subito dopo il nigeriano ha centrato il bersaglio con una prodezza che non ha lasciato scampo a Szczesny.