Serie A Crotone-Inter, la moviola di De Marco

Il nostro esperto Andrea De Marco ha analizzato i quattro casi più importanti di Crotone-Inter: giusto il rigore dei calabresi ma Medel meritava l'ammonizione (diffidato, avrebbe saltato il derby). Ai nerazzurri manca un penalty, Ceccherini dà un calcio alla gamba sinistra di Icardi proprio sulla linea. Nel secondo tempo, altro contatto tra i due in area ma è giusto non fischiare fallo. Infine, nel finale Palacio (già ammonito) dà una spallata proprio a Ceccherini ma è involontaria: giusto non esibire il secondo giallo.