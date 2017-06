Serie A Cristiano Ronaldo regala a Borriello la maglia del Portogallo

Marco Borriello esulta ma questa volta non per un gol. L'attaccante del Cagliari ha ricevuto infatti in regalo la maglia indossata da Cristiano Ronaldo contro l'Ungheria come testimonia l'immagine postata sul profilo di Instagram dalla punta. Borriello ha accompagnato l'immagine con il seguente messaggio: "Grazie Cristiano per il regalo favoloso. Li custodirò fra i miei ricordi più preziosi. Un grande abbraccio, Marco". E' probabile che la maglia sia arrivata grazie a Bruno Alves, compagno di squadra di Cr7 nella nazionale portoghese, ma non è da escludere che ci sia anche lo zampino di Gianluca Vacchi, amico del fuoriclasse del Real oltre che del giocatore italiano.