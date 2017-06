Serie A Crisi Inter, Altobelli attacca i giocatori: "Vi devono cacciare"

L'Inter cola a picco e un suo grande ex giocatore, Spillo Altobelli (128 gol in 317 partite in nerazzurro), perde le staffe su Instagram attaccando i giocatori: "Europa sempre più lontana, ultime 8 partite 2 punti, dopo Mancini, de Boer, Vecchi, Pioli, Vecchi!!! Il fallimento sportivo è un dato di fatto, adesso leggo di giocatori che dichiarano 'Chi non vuole rimanere all'Inter lo deve dire' è? Ma state scherzando? Vi devono cacciare cari miei specie di giocatori, avete deluso una città come Milano, voi avete dimostrato di essere dei provinciali come doti tecniche e fenomenali come ingaggi!!! La Curva Nord ieri è andata a mangiare giustamente, io non esco per la vergogna!!! Noi ci saremo sempre, voi siete solo di passaggio!!! Amala!!!".