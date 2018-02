Serie A Ciro e Jessica Immobile, separazione social: "Questioni di sponsor"

Ciro e Jessica Immobile non hanno più l'account condiviso su Instagram. Nessuna crisi in corso tra i due però: la moglie dell'attaccante della Lazio ha spiegato sul social network i motivi alla base della scelta. Ragazzi mi avete scritto in non so quanti. "Mi fa davvero piacere che siate così affezionati alla nostra coppia! Diciamo che è stato un colpo anche per noi, visto che siamo abituati a dividere tutto. Però per gli sponsor di Ciro abbiamo dovuto optare per questa “separazione”. Per i pochi acidelli che pensano che io mi sia tenuta il profilo, significa che non seguivano la pagina visto che la pagina era gestita solamente da me" le parole di Jessica Melena.