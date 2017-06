Serie A Cinque anni di stadium

Lo Juventus Stadium ha compiuto cinque anni, uno stadio che è stato teatro dei recenti trionfi bianconeri. Sono 129 le partite giocate dall’inaugurazione: 96 in campionato, 18 in Champions League, 11 in Coppa Italia e 4 in Europa League. In tutto 100 vittorie, 24 pareggi e 5 sconfitte.