Serie A Chievo-Juve, il caso recupero: ecco cos'è successo al Bentegodi

Dopo le polemiche e le espulsioni del Bentegodi, l'arbitro Maresca decide di fischiare la fine del match pochi secondi dopo lo scadere del tempo regolamentare nonostante i cinque minuti di recupero segnalati a bordocampo. Una decisione che ha scatenato l'ironia dei tifosi sul web (anche se mai quanto le manette di Cacciatore), ma che ha una spiegazione: dopo il gol del raddoppio di Gonzalo Higuain, che all’88esimo minuto ha di fatto chiuso il match, il quarto uomo Chiffi si è consultato con le due panchine e, essendo tutti d'accordo ha comunicato al direttore di gara di fischiare la fine della partita subito dopo il novantesimo. Tutto chiarito dunque? Non proprio, perché Rolando Maran in conferenza stampa ha affermato di non aver ricevuto alcuna richiesta riguardo la mancata assegnazione del recupero.