Serie A Chievo-Juve, Cacciatore rischia 3 giornate di squalifica

Cacciatore 'cita' Mourinho e adesso rischia grosso. Per il gesto plateale delle manette durante la gara con la Juve il difensore rischia infatti tre turni di squalifica (salterebbe le gare con Atalanta, Genoa e Cagliari). C’è anche un precedente: nel 2016 Lorenzo Tonelli fu espulso per aver effettuato il gesto delle manette davanti alle telecamere e fu fermato per tre turni.