Serie A Chievo-Juve, Bergonzi: "Maresca severo ma giusto. Corrette le due espulsioni"

Il Chievo è rimasto in 10 al 37' della sfida con la Juventus per il doppio giallo a Bastien nel giro di due minuti. Secondo l'ex arbitro Bergonzi la scelta di Maresca è corretta: "Nel primo caso il giocatore dei veneti compie un brutto fallo con il piede che va sull'interno coscia di Asamoah. Si tratta di un intervento imprudente e poteva starci anche il rosso. Nel secondo caso c'è una chiara trattenuta ai danni dello stesso Asamoah: inevitabile la seconda ammonizione. Maresca severo ma giusto: espulsione correttissima". Questa invece l'analisi sull'espulsione di Cacciatore: "Il difensore resta a terra dopo un contrasto con Asamoah, il gioco prosegue fino al corner per la Juventus. E' nella facoltà dell'arbitro fare continuare il gioco. Maresca quindi chiama i sanitari: una volta che sono entrati, da regolamento il direttore di gara deve fare uscire il calciatore che voleva restare in campo perché c'era un corner a favore degli avversari. Quindi Cacciatore fa il gesto delle manette, davanti e anche dietro: questo è un atteggiamwnto plateale e il fischietto non può fare altro che mostrare il cartellino rosso".