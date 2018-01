Serie A Chievo, cancellato un rigore contro la Lazio

Finale di primo tempo, Lazio-Chievo è sul 2-1 quando in area c'è un contatto sospetto tra Lulic e Stepinski. L'arbitro Abisso fischia il calcio di rigore per i veneti ma poi va a rivedere il tutto alla VAR: marcia indietro, penalty cancellato e la partita riprende con un calcio di punizione nell'area biancoceleste. Come sottolineato in cronaca dal nostro telecronaca fazioso laziale, Guido De Angelis, è la prima decisione del VAR a "sorridere" alla Lazio.