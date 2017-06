Serie A Chiellini è un super Dottore: 110 e lode nella laurea specialistica

"Fino alla fine. Questo motto mi accompagna in campo. E mi ha sostenuto in questi anni sui libri. Felice di essermi laureato!". Con queste parole Giorgio Chiellini ha espresso la propria soddisfazione su twitter per aver conseguito la laurea specialistica in Business Administration con il punteggio di 110 e lode e una menzione di merito. La tesi discussa alla Scuola di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino si intitolava "Il modello di business della Juventus Football Club in un benchmark internazionale". Anche fuori dal rettangolo verde c'è dunque ilk club bianconero al centro dei pensieri di Chiellini...