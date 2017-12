Serie A Champions, Napoli fuori: quante analogie con il 1990...

L'eliminazione subita dal Napoli in terra olandese ai gironi di Champions League è difficile da accettare per i tifosi azzurri, che però, per provare a dimenticare la delusione, possono ricorrere alla cabala: anche durante le stagioni dello scudetto (1986-87 e 1989-90), infatti, arrivò un’eliminazione prematura dall’Europa, ma da lì iniziò la cavalcata verso il tricolore.

In particolare vale la pena concentrarsi sull'ultimo trionfo e su una data che dovrebbe far sorridere i tifosi più scaramantici: il 6 dicembre (il giorno dell'eliminazione dalla Champions ad opera dello Shakhtar Donetsk). Infatti sempre il 6 dicembre, ma del 1989, arrivò infatti un’altra delusione europea per gli azzurri, che vennero sconfitti per 5-1 dal Werder Brema nel ritorno degli ottavi di finale di Coppa Uefa. Era il Napoli di Maradona, che dopo quel mercoledì nero, ingaggiò un appassionante duello con il Milan che lo vide trionfare nel maggio del 1990. I rossoneri, che erano impegnati nelle fasi finali della Coppa dei Campioni (poi vinta contro il Benfica), furono scavalcati alla terz’ultima giornata da un Napoli più fresco e in forma. Oggi sembra tutto nero in casa azzurra, ma chissà che a fine anno non possa essere festa: e se la Juve va avanti in Champions...