Serie A Champions, la Roma torna coi cerotti: Perotti, Defrel e...Di Francesco

La Roma torna a vincere in Champions League a due anni di distanza dall'ultima volta, ma non sono solo sorrisi per Di Francesco. Il tecnico giallorosso, che è uscito dallo stadio di Baku con una vistosa fasciatura e il ghiaccio sul ginocchio (come documentato da un video di ForzaRoma.info), dovrà infatti re-inventarsi l'attacco per la sfida di domenica contro il Milan. All'infortunato Perotti, andato ko durante la rifinitura a Baku per un problema al flessore della coscia destra, si è aggiunto infatti anche Defrel, uscito dolorante dalla sfida col Qarabag e difficilmente recuperabile. "Non avendo tante alternative, è un peccato che si sia fatto male - ha detto Di Francesco - Quando si fanno determinati viaggi c'è il rischio di farsi male. Non è stato un viaggio agevole, mi auguro di recuperare energie per domenica quando dovrò far rigiocare diversi di quelli che hanno giocato oggi". Se, come sembra, Defrel non dovesse recuperare, spazio a Under nel tridente con Dzeko ed El Shaarawy.