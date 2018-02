Serie A Cesari: "Pairetto sbaglia: al Benevento mancano due rigori, all'Inter uno"

Graziano Cesari, ex arbitro e moviolista di Premium, analizza così gli episodi dubbi di Inter-Benevento. Al 33' scontro in area tra Perisic e Sandro: "Il croato tocca con la coscia sinistra la gamba destra del giocatore giallorosso e c'è anche una spinta, se è leggera o forte lo deve stabilire il direttore di gara, ma basta poco quando si è in corsa". Al 62' contatto in area Cataldi-Ranocchia: "Cataldi fa un tunnel a Ranocchia che non tocca il pallone e la gamba destra del difensore impatta con la destra del centrocampista. E' calcio di rigore perché Cataldi poteva recuperare il pallone senza l'intervento di Ranocchia. Il VAR Maresca poteva suggerire a Maresca di andare a rivedere le immagini al monitor". Al 70' intervento in area di Tosca su Eder: "Contatto netto tra il piede sinistro del difensore e quello della punta che riceve un calcio e viene sbilanciato: era rigore". Mancano dunque 3 penalty: due al Benevento e uno all'inter.