Serie A Cesari: "Non c'è il fuorigioco di Benassi. Poteva esserci fallo su A. Sandro"

Al minuto 18 di Fiorentina-Juventus Guida assegna un rigore ai Viola per un tocco di Chiellini con il braccio su cross di Benassi. "Il braccio sinistro di Chiellini è allargato: è penalty per l'intervento volontario del difensore a interrompere l'azione" sottolinea l'ex arbitro Graziano Cesari nel corso di Serie A Live. "A questo punto c'è una prima revisione delle immagini da parte del Var Fabbri che dura 1 minuto e 25 secondi - prosegue Cesari - e la decisione viene confermata. Dopo tre minuti e 20 secondi invece Guida cambia idea, senza essere mai andato al monitor, per fuorigioco di Benassi. Nell'occasione Simeone tocca il pallone, poi c'è la deviazione di Alex Sandro: a mio parere se c'è qualcosa da fischiare in un primo momento è il fallo di Simeone su Alex Sandro ma poi è il brasiliano che passa il pallone a Benassi: non si può più considerare una deviazione, è un intervento voluto e cercato. L'attaccante della Fiorentina sfiora soltanto la palla, non c'è alcun movimento. Quindi la decisione non è corretta, dopo che è stato deciso di non fischiare fallo sul laterale bianconero".