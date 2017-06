Serie A Caso Muntari, gli inglesi: "L'Italia fatica sul razzismo"

L'uscita dal campo polemica di Sulley Muntari ha trovato spazio anche sulla stampa britannica, che evidenzia le difficoltà del calcio italiano a combattere il razzismo. In un articolo pubblicato dal Guardian, è stato riportato nei dettagli quanto successo a Pescara e dopo la cronaca dei fatti, è arrivata la stoccata critica: "L'Italia fatica a fermare i cori razzisti nei suoi stadi e ci sono stati già numerosi episodi negli ultimi anni" (tra i quali viene ricordata l'amichevole di Busto Arsizio del Milan con protagonista Kevin-Prince Boateng).

Del caso-Muntari ha parlato anche l'ONU. L'Alto Commissario per i diritti umani Zeid Ra'ad al-Hussein ha infatti invitato la FIFA a prestare maggiore attenzione al persistente problema del razzismo. Zeid ha definito Muntari "un'ispirazione per tutti noi qui all'ufficio Onu per i diritti umani", per prendere posizione contro la crescita del razzismo negli stadi di calcio.