Serie A Caro tifoso, quanto mi costi...La Lega si arricchisce

I tifosi fanno ricca la Lega. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a una giornata dalla fine della Serie A, degli 807.500 euro incassati attraverso le multe inflitte alle società, ben 527mila, deriva infatti dalle sanzioni comminate ai club per colpa dei propri tifosi. I restanti 280.500 euro pagati sono frutto di comportamento scorretto da parte dei tesserati in generale. La Roma è la più sanzionata, seguita da Napoli e Hellas Verona.

I giallorossi hanno versato alla Lega ben 120.500 euro e sono l'unica società che supera quota centomila e che ha ricevuto un'ammenda a causa dei raccattapalle (2.500 euro) per una perdita di tempo nei minuti finali del derby di novembre scorso contro la Lazio (2-1).

La più virtuosa è invece l'Udinese, ultima con solo 2.500 euro di multa inflitta ai giocatori, mentre non ha ricevuto alcuna sanzione per gli altri tesserati e per la tifoseria. Indenni anche i tifosi di Cagliari, Chievo e Sassuolo. I calciatori della Sampdoria sono invece gli unici a non aver ricevuto pene.