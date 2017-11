Serie A Cagni: "Gli schemi di Sarri? Li faceva l'Olanda 30 anni fa"

Gigi Cagni all'attacco di Maurizio Sarri. L'ex allenatore del Brescia, a Radio Marte, non ha risparmiato critiche nei confronti del collega: "Gli schemi che fa Sarri li faceva l’Olanda trent’anni fa, basta dire che ci vogliono sei mesi per capire il suo sistema di gioco. Non facciamo diventare il calcio una scienza per pochi, non lo posso accettare". Il giudizio di Cagni è netto anche per quanto riguarda la questione turnover: "Non penso che non abbia la rosa adatta, penso che invece Sarri si fida poco degli altri e non lo capisco. Giaccherini era un Nazionale prima di venire a Napoli, non poteva giocare contro il Sassuolo? Sarri deve prendere qualche rischio in più, altrimenti non si arriva alla fine”.