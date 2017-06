Serie A Cagliari-Torino, oggi al Sant'Elia si è fatta la storia

Cagliari ko al Sant'Elia 3-2 contro il Toro, questa partita resterà per sempre nella storia della Serie A. Dopo quasi 120 anni, il primo campionato fu disputato nel 1898, è stato infatti segnato il primo gol nordcoreano del nostro campionato. Il merito è di Han Kwang-Song, subentrato a Sau all'80' e in rete di testa al 95', battendo il portiere della nazionale inglese Hart. Sono bastati 19 minuti ad Han per ritagliarsi un posto d'onore nella storia del calcio italiano e soprattutto in quella del suo Paese: arrivato in prova a gennaio, il 18enne ha disputato un ottimo Torneo di Viareggio convincendo il club rossoblu e il 10 marzo ha firmato il contratto col Cagliari. Il 2 aprile l'esordio in A, Rastelli gli concede gli ultimi quattro minuti di gara nella vittoria del Barbera contro il Palermo e oggi altri 15 minuti, che il ragazzo ha sfruttato al meglio per segnare un gol storico.