Serie A Cagliari-Sampdoria, papera di Viviano. Come un anno fa...

Emiliano Viviano ci ricasca: proprio come un anno fa il portiere della Sampdoria commette un erroraccio a Cagliari. Nell'ottobre del 2016 un suo liscio in uscita regalò il gol partita a Melchiorri a due minuti dal termine, stavolta all'11' del secondo tempo, nel tentativo di rinviare ha colpito involontariamente la schiena di Farias col pallone che è carambolato in rete.