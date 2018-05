Serie A Cagliari salvo, Padoin si scatena su Instagram

Simone Padoin esulta per la salvezza del Cagliari togliendosi diversi sassolini dalle scarpe. In diverse stories su Instagram il 34enne ha risposto a quanti pronosticavano la retocessione dei sardi, ovvero l'ex tecnico Eugenio Fascetti (l'ex Juve gli dedica un "Miao") e Nina Moric ("Anche questa parla?"). A Salvatore Soviero, ex portiere, che aveva parlato di "vittoria scandalo" dei rossoblù a Firenze, Padoin ha replicato con un "Bla Bla Bla".