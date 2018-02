Serie A Cagliari-Napoli, manca un rigore su Mertens

Episodio da moviola al 15' di Cagliari-Napoli. Mertens tira fuori da due passi dopo una mischia in area, ma rivedendo meglio le immagini è netta la trattenuta subita dal belga: Secondo il nostro ex arbitro Mauro Bergonzi l'errore è evidente: "Non può calciare in maniera pulita, trattenuta evidente, secondo me c'erano gli estremi per il rigore. Giacomelli era coperto e non aveva la possibilità di vedere bene, quindi in questo caso il VAR sarebbe dovuto intervenire. È stato un errore". Il responsabile VAR era Doveri.