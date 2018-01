Serie A Cagliari-Juve, rabbia dei sardi

Il Cagliari protesta due volte durante la sfida con la Juve: sul gol dell'1-0 per una precedente gomitata di Benatia a Pavoletti, che è rimasto a terra per tutto il resto dell'azione; poco dopo per un mani di Bernardeschi in area non valutato irregolare né dall'arbitro Calvarese, né dal Var Banti.