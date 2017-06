Serie A Cagliari, il nuovo stadio pronto nel 2017-18

Il Comune di Cagliari ha dato il via libera al progetto del nuovo stadio della squadra rossoblù che sostituirà il Sant'Elia: costerà 55 milioni di euro e sarà realizzato nell'area del vecchio impianto. Prima verrà realizzata una struttura provvisoria da 16.233 posti che poi sarà smantellata quando sarà definito lo stadio vero e proprio. Il nuovo impianto avrà 21mila posti a sedere, tribune coperte, una cittadella di 10mila metri quadri, museo, ristoranti e bar. Inizialmente previsto per il 2018-19, il presidente Giulini ha però annunciato su Twitter: "Lavoriamo duro per averlo già dalla prossima stagione sportiva".