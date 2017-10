Serie A Cagliari, debutto alla Sardegna Arena

A Cagliari è stata corsa al biglietto per la "prima" alla Sardegna Arena contro il Crotone: si va verso il tutto esaurito (è di poco meno di 16.500 la capienza del nuovo impianto). Il via libera della Lega al nuovo impianto è arrivato martedì scorso, per i sardi la Sardegna Arena sarà una casa provvisoria in attesa del nuovo stadio che sorgerà sulle ceneri del vecchio Sant'Elia: l'impianto del futuro non sarà pronto prima del 2020, l'anno del centenario del club.