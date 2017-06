Serie A Buffon, una carriera da fenomeno

Gianluigi Buffon ha vinto il Golden Foot: per il capitano della Juventus e della Nazionale si tratta dell'ennesimo trofeo di una carriera fantastica ricca di momenti indelebili, ma anche di qualche delusione difficile da cancellare. Si parte dai primi anni al Parma - con il portiere ha vinto 1 Coppa Italia, 1 Supercoppa italiana e 1 Coppa Uefa - per poi passare al monologo bianconero: con la Juve, Buffon ha vinto 7 Scudetti, 2 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Impossibile però dimenticare le due finali di Champions League perse contro Milan (2002-03) e Barcellona (204-15), oltre che la retrocessione in Serie B arrivata al termine della stagione 2005-06 con la revoca dello Scudetto 2004-05. Champions e Pallone d'Oro non sono arrivati, ma la conquista del Mondiale del 2006 rimane probabilmente il ricordo più dolce. E a 38 anni, ecco un altro riconoscimento: complimenti Super Gigi!