Buffon, il futuro è adesso: "Sarà il nuovo Moggi"

Nel giorno dell'addio alla Juventus di Gianluigi Buffon, sulle colonne di Libero ne scrive Luciano Moggi, ex dirigente bianconero che nell'estate del 2001 portò l'attuale capitano della Vecchia Signora a Torino dal Parma. "Buffon sarà il nuovo Moggi" è il titolo del pezzo in questione, al cui interno poi si legge: "Oggi Gigi annuncerà l'addio alla Juve e al calcio. Il mio portierone ha carisma e capisce di pallone: ha un avvenire da grande dirigente".

Non solo l'ipotesi di un futuro dietro la scrivania però, perché ci sarebbero alcuni club di Champions che starebbero pensando di offrirgli un biennale.