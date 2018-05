Serie A Buffon con baffi e bretelle dagli Autogol: nuovo look molto... parigino

Baffi e bretelle: il nuovo look di Gigi Buffon sa molto di... Parigi. Si presenta così l'ormai ex capitano della Juventus nel video degli Autogol che - come scrivono nella didascalia su YouTube - "dopo mille imitazioni e parodie" finalmente lo hanno incontrato personalmente. Non è la prima volta coi baffi per il portiere che li sfoggiò già nell'autunno del 2016: "Sono rimasti lì mentre mi facevo la barba", spiegò. Anche stavolta non avrà avuto tempo di tagliarli o semplicemente vorrà mostrarsi così nella nuova avventura che molto probabilmente lo aspetta al Psg.