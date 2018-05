Buffon, 40 anni da fenomeno

A 40 anni Gianluigi Buffon non ha ancora deciso se ritirarsi o meno, ma, non senza qualche lacrima , ha salutato lae la, squadre di cui è stato simbolo per anni e che hanno caratterizzato una carriera fantastica, ricca di momenti indelebili e con poche delusioni. Dopo i primi calci da bambino nel ruolo di centrocampista (nelle foto esclusive gentilmente concesse dalle sorelle Veronica e Guendalina), viene scoperto portiere e passa al: le giovanili nel 1991 fino al debutto in prima squadra nel 1995 per poi vincere una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa in sei stagioni. Nel 2001 passa alla, in bianconero 9 scudetti (record assoluto) di cui sette consecutivi, 3 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Impossibile però dimenticare le tre finali diperse contro Milan (2002-03), Barcellona (204-15) e Real Madrid (2016-17) oltre che la retrocessione inarrivata al termine della stagione 2005-06 con la revoca dello scudetto 2004-05. Champions enon sono arrivati ma la conquista delcon l'Italia rimane probabilmente il ricordo più dolce che neanche la bruciante mancata qualificazione apotrà mai cancellare. Cinque volte miglior portiere del mondo IFFHS, un Golden Foot, un Fifa The Best Goalkeeper, tanti anche i record individuali: 176 presenze azzurre, 80 volte capitano azzurro (come Cannavaro), portiere e calciatore italiano con più presenze alle fasi finali degli Europei (17) più presenze in Champions per un calciatore italiano (117), più minuti giocati nella Juventus, portiere con più presenze in A (639), più lunga striscia di imbattibilità in A (974 minuti).