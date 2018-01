Serie A Buffon, 40 anni da fenomeno

Oggi scoccano i primi 40 anni di Gianluigi Buffon: sin qui per il capitano della Juventus e il simbolo della Nazionale una carriera fantastica ricca di momenti indelebili con poche delusioni. Dopo i primi calci da bambino nel ruolo di centrocampista (nelle foto esclusive gentilmente concesse dalle sorelle Veronica e Guendalina), viene scoperto portiere e passa al Parma: le giovanili nel 1991 fino al debutto in prima squadra nel 1995 per poi vincere una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Coppa Uefa in sei stagioni. Nel 2001 passa alla Juventus, in bianconero 8 scudetti, 3 Coppe Italia e 5 Supercoppe italiane. Impossibile però dimenticare le tre finali di Champions League perse contro Milan (2002-03), Barcellona (204-15) e Real Madrid (2016-17) oltre che la retrocessione in serie B arrivata al termine della stagione 2005-06 con la revoca dello scudetto 2004-05. Champions e Pallone d'Oro non sono arrivati ma la conquista del Mondiale del 2006 con l'Italia rimane probabilmente il ricordo più dolce che neanche la bruciante mancata qualificazione a Russia 2018 potrà mai cancellare. Cinque volte miglior portiere del mondo IFFHS, un Golden Foot, un Fifa The Best Goalkeeper, tanti anche i record individuali: 175 presenze azzurre, 69 volte capitano azzurro (come Cannavaro), più minuti giocati nella Juventus, portiere con più presenze in A, più lunga striscia di imbattibilità in A (974 minuti).