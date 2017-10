Serie A Bruno boccia Niang: "Vederlo giocare nel Torino mi fa male"

L’avvio di stagione non è stato dei migliori dopo che il suo acquisto aveva suscitato grande entusiasmo tra i tifosi. Ora arriva anche una pesante bocciatura da parte di Pasquale Bruno. Non è un momento facile per Mbaye Niang e le parole dell’ex difensore granata durante il programma tv "Toro scatenato” non aiutano di certo. “Vedere un giocatore con lo spirito di Niang vestire la maglia granata mi fa male. Non si possono investire 15 milioni per un calciatore come il francese e purtroppo credo che il vero Niang sia questo. Sia al Watford che al Milan ha fatto poco, francamente non mi sembra adatto per un grande club qual è il Torino. Ho avuto la fortuna di vedere il grande calcio, e adesso mi lascia perplesso il fatto che certa gente giochi in Serie A" ha dichiarato senza mezzi termini Bruno. All'attaccante non resta che rispondere in campo.